Ульяновск, 9 сентября, 2021, 10:52 — ИА Регнум. В структуру городской думы Ульяновска будут внесены изменения. Об этом сообщается на сайте столичного парламента по итогам внеочередного заседания.

Ugd.ru На заседании гордумы Ульяновска

В настоящее время в структуре гордумы насчитывается десять комитетов. Отмечается, что народные избранники приняли решение об упразднении комитета по муниципальному контролю и охране окружающей среды. Данные направления возложат на другие комитеты.

Кроме того, парламентарии поддержали сокращение численности заместителей председателя гордумы Ульяновска.

Спикер столичного парламента Илья Ножечкин ссылается на то, что это позволит «более качественно выстроить управленческие процессы»:

«Необходимо вести совместные процессы так, чтобы избежать ситуаций, когда одно и то же управление вынуждено докладывать по смежным темам на разных комитетах».

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время у председателя гордумы насчитывается семь заместителей. Также работают десять профильных комитетов: по развитию пригородных территорий, образованию, градостроительству, ЖКХ и благоустройству, культуре и спорту, муниципальному контролю и охране окружающей среды, бюджету и налогам, вопросам семьи и охраны здоровья, по экономической политике и местному самоуправлению.