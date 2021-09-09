Джакарта, , 10:51 — REGNUM Управлении по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Индонезии выдало разрешение на экстренное использование 9 вакцин против коронавируса, сообщает Kompas.

Вакцина Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Все типы вакцин против коронавируса прошли тщательную проверку на эффективность и качество.

Управление сотрудничает с экспертами в обеспечении соблюдения стандартов безопасности, эффективности и качества вакцин.

Индонезия выдала разрешение на использование вакцины против коронавируса от компаний Sinovac, Bio Farma, AstraZeneсa, Sinopharm, Moderna, Johnson & Johnson, Pfizer и Sputnik V.

Как сообщало ИА REGNUM, министр обороны Индонезии Прабово Субианто встретится со своим коллегой из Австралии.

Читайте ранее в этом сюжете: Индонезия и Австралия обсудят сотрудничество в сфере обороны