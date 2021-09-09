Москва, 9 сентября, 2021, 10:50 — ИА Регнум. За восемь месяцев текущего года число изнасилований в Москве увеличилось на 32,4% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Об этом 9 сентября сообщает прокуратура российской столицы в своем Телеграм-канале.

LMAP Жертва изнасилования

«В Москве совершено 115 убийств (-21,2%), 90 изнасилований (+32,4%)», — говорится в сообщении.

Также указывается, что за этот же период в российской столице было зарегистрировано 386 (-16,5%) случаев умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, включая 36 (-34,5%) со смертельным исходом; 231 (-26,9%) случай разбоя; 1198 (— 26,3%) грабежей; 27 093 (-7,5%) случаев мошенничества; и 40 401 (+4,6%) кража, включая 319 (-34,5%) краж из квартир и 488 (— 27,3%) краж автомобилей.

Кроме этого, отмечается, что за это же время в Москве зафиксировали 398 (-8,3%) случаев нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств и втом числе 92 со смертельным исходом (-6,1%).

Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября в Кабардино-Балкарии произошло ЧП в Нальчикском доме-интернате для престарелых и инвалидов. Один из постояльцев набросился на сотрудницу учреждения с целью изнасилования.