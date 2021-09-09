Владикавказ, 9 сентября, 2021, 10:50 — ИА Регнум. В Северной Осетии предотвратили попытку провоза на территорию России немаркированного сливочного масла. Груз общим весом свыше 20 тонн направлялся через границу в составе партии молочной продукции из Армении, сообщили в Северо-Осетинской таможне.

Quinn Dombrowski Масло

Как установлено при таможенном осмотре грузового транспорта, среди содержимого партии находилось более полутонны сливочного масла, на коробках с которым отсутствовала обязательная маркировка. По данному факту региональное управление Роспортребнадзора возбудило административное производство, пишет портал «15-й Регион».

Напомним, с 1 сентября 2020 года в России обязательной маркировке подлежит молочная продукция сроком хранения более 40 дней, а с 1 декабря 2021 года — продукция со сроком хранения менее 40 суток.

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