Чита, 9 сентября, 2021, 10:47 — ИА Регнум. За период с 30 августа по 6 сентября 2021 года в Забайкальском крае прирост цен на вермишель составил — 3,3%. Такие данные приводит территориальное управление государственной статистики.

Александр Погожев ИА REGNUM Производство макарон в сельской пекарне, сушка

Также отмечается, что цена сливочного масла повысилась на 2,4%, свинины (кроме бескостного мяса) — на 2,2%, соль поваренную пищевую — на 1,9%, сыров сычужных твердых и мягких, лука репчатого — на 1,5%, макаронных изделий из пшеничной муки высшего сорта — на 1,1%, сахара-песка — на 1,0%, хлеба и булочных изделий из пшеничной муки 1 и 2 сортов — на 0,9%, колбасы полукопченой и варено-копченой, сметаны — на 0,7%, рыбы мороженой неразделанной — на 0,6%, крупы гречневой-ядрицы, консервов овощных для детского питания — на 0,2%.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году тогда еще саратовский министр труда Наталья Соколова утверждала, что «макарошки всегда стоят одинаково».

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