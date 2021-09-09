Саратов, 9 сентября, 2021, 10:45 — ИА Регнум. В Саратовской области против новой коронавирусной инфекции по состоянию на 9 сентября привили 655 643 человека, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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За сутки вакцинировали 3423 жителя. Полный курс вакцинации антиковидными препаратами прошли 597 237 человек, из них 7929 — за прошедшие 24 часа.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области санитарно-эпидемиологическая обстановка остается напряженной. Показатель заболеваемости на 8 сентября составлял 3455 на 100 тыс. населения (в России — 4821,67). Региональный Роспотребнадзор пока не рекомендует ослаблять контроль за выполнением санитарных требований.

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