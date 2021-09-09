Уфа, 9 сентября, 2021, 10:49 — ИА Регнум. Навести порядок на карьерах в Кармаскалинском районе Башкирии, откуда поступает много жалоб от местных жителей, планируют в республике. Об этом 8 сентября сообщил глава республики Радий Хабиров во время прямой линии.

Цитата с сайта solov.ru Золотодобыча в Забайкалье

Жители села Уразово Учалинского района направили главе региона видеообращение, в котором сообщили о незаконной работе в Зауралье золотодобывающих компаний. Жителей очень интересовала политика региональных властей в этой сфере. Жители подчеркнули, что золотодобывающая компания создала невыносимые условия для проживания.

«Мы скоординировали работу с федеральными надзорными органами, и первые шаги уже показали свою эффективность. На Таналыке и у вас работы приостановили. Сейчас возьмемся за карьеры в Кармаскалинском районе, откуда приходит очень много жалоб местных жителей на подобные раскопки», — сообщил глава региона.

Он напомнил, что власти республики организовали в Зауралье работу представителей министерства экологии Башкирии, которые будут работать там постоянно. Эти представители курируют проблемные территории, для того, чтобы была возможность быстро мониторить ситуацию и оперативно реагировать на сложившуюся ситуацию.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что глава Башкирии поручил разобраться с недобросовестными недропользователями.