Москва, 9 сентября, 2021, 10:46 — ИА Регнум. Судья арбитража Москвы Амбадыкова удовлетворила иск Центробанка России и запустила процесс ликвидации «Руна-банка». Ликвидатором назначена госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов». Решение вступает в законную силу со дня его принятия, но может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

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В доход федерального бюджета с «Руна-банка» также была взыскана госпошлина в размере 6 тыс. рублей.

Напомним, страховая ответственность банка, лишённого лицензии в июле 2021 года, оценивалась на 813 млн рублей. На дату отзыва лицензии кредитная организация в России занимала 308-е место по размеру активов. Причиной отзыва лицензии стал затяжной корпоративный конфликт и убыточность АО.