Астана, 9 сентября, 2021, 10:41 — ИА Регнум. Футболист сборной Казахстана Руслан Валиуллин, забивший два гола в ворота сборной Украины, сдал положительный допинг-тест. Об этом 9 сентября сообщил казахстанский журналист Айдын Кожахмет в своём Telegram-канале.

RonnyK Допинг

«Пока неизвестно, какое запрещённое вещество было обнаружено в допинг-пробе Валиуллина, но, по моей информации, всё плохо», — написал Кожахмет.

Он добавил, что также неизвестно, после какого матча была взята эта проба, но Валиуллин именно по этой причине пропустил матч со сборной Боснии и Герцеговины, который прошёл 7 сентября.

Напомним, отборочный матч ЧМ-2022 между сборными Казахстана и Украины состоялся 1 сентября и завершился вничью — 2:2. В составе казахстанской команды дубль оформил Валиуллин.