Москва, 9 сентября, 2021, 10:41 — ИА Регнум. Нефть вернулась к росту на торгах 8 сентября, отвоевав отметку $72 за баррель и едва не дотянувшись до уровня $73. По итогам дня фьючерсы подорожали более чем на 1%, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициям Арсений Дадашев.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Сегодня, 9 сентября, нефть марки Brent сохраняет бычий уклон, тяготея к верхней границе местного диапазона.

Цены подросли, невзирая на уклонение от рисков и сильный доллар, который получил поддержку со стороны ястребиных комментариев представителей Федрезерва, указывающих на то, что сокращение стимулов начнется в 2021 году, несмотря на слабый отчет по занятости.

Трейдеры продолжают следить за восстановлением добычи в Мексиканском заливе после урагана, которое протекает медленно и тем самым поддерживает рост цен.

Также поддержку Brent оказали сообщения о протестах ключевых нефтяных терминалах Ливии, которые мешают погрузке танкеров.

Тем временем отчет API показал, что на прошлой неделе запасы сырой нефти в США сократились на 2,88 млн баррелей. Несмотря на то, что результат оказался гораздо ниже прогнозов на уровне 7−7,5 млн баррелей, нефть смогла удержаться на плаву, хотя и отошла от максимумов к концу дня. Теперь игроки ждут официальную статистику минэнерго США, которая выйдет 9 сентября вечером.

Сейчас котировкам важно не просто воздержаться от нового отката, но и прорваться через отметку $73. Помешать реализации этой цели может усиление бегства от рисков в случае ястребиных сюрпризов от ЕЦБ», — считает эксперт.

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