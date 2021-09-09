Воронеж, 9 сентября, 2021, 10:38 — ИА Регнум. VII детский театральный фестиваль МАРШАК пройдет в Воронеже с 22 октября по 8 ноября. Как сообщает ИА REGNUM, его организацией занимается дирекция международного Платоновского фестиваля.

ИА REGNUM Памятник Маршаку в Воронеже

В рамках фестиваля пройдёт 52 показа 23 спектаклей для детей и подростков. В фестивале участвует 21 театр из Москвы, Санкт-Петербурга, Твери, Петрозаводска, Красноярска, Канска, Альметьевска и Воронежа, а также из Франции и Румынии.

Зрители увидят новые спектакли («Маугли», «Гадкий утенок», «Лис PEACE», «Сахарный ребенок») и те, которые получили премии «Золотая Маска» и «Арлекин» («О рыбаке и рыбке», «Крот, который мечтал увидеть солнце», «Фотография, на которой меня нет», «Гензель и Гретель»). Среди режиссеров, которые представят свои работы, — Борис Константинов, Яна Тумина, Рузанна Мовсесян, Тереза Дурова, Иван Пачин, Полина Стружкова, Юлия Каландаришвили, Екатерина Гороховская, Екатерина Половцева, Вячеслав Игнатов и Мария Литвинова.

Спектакли поставлены по современной детской литературе и классическим сказкам. Есть также спектакли, в основу которых лёг автобиографический рассказ Виктора Астафьева «Фотография, на которой меня нет» и мультфильм «Дом из маленьких кубиков». В программу включаются и спектакли по произведениям Самуила Маршака, чьим именем назван фестиваль. В 2021 году зрители смогут увидеть «Колыбельную для мышонка» Красноярского театра кукол.

Залы на фестивале могут быть заполнены только на 80%. Ожидается, что посмотреть их смогут более 11 тысяч человек. Также планируется и бесплатная образовательная программа: читки пьес для подростков, мастер-классы, обсуждения спектаклей и творческие встречи. Фестиваль пройдёт при поддержке Министерства культуры РФ и Союза театральных деятелей РФ.