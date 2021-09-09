Чита, 9 сентября, 2021, 10:38 — ИА Регнум. За период с 30 августа по 6 сентября 2021 года в Чите повысились цены на бензин автомобильный.

Бензин

Как сообщает территориальное управление государственной статистики, моторное топливо марки АИ-92 подорожало на 0,2%, АИ-95 — на 0,1%, АИ-98 — на 0,02%. Дизельное топливо стало продаваться дешевле на 0,1%.

Как сообщало ИА REGNUM, с 23 по 30 августа 2021 года в Чите топливо марки АИ-98 стало стоить дороже на 1,5%, АИ-92, АИ-95 — на 0,4%. Дизельное топливо подорожало на 0,2%.

Читайте также: Рост цен на бензин отмечен в Забайкалье