Симферополь, 9 сентября, 2021, 10:37 — ИА Регнум. Смягчить антиковидные ограничения решили власти Крыма — для кафе, ресторанов, баров и прочих заведений общепита режим работы будет продлён до 01:00. Об этом вечером 8 сентября в эфире телеканала «Миллет» сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым

Он пояснил, что уже новый режим работы для общепита будет действовать с 9 сентября. Решение связано со снижением суточной заболеваемости ковидом в регионе.

«Режим позволяет», — сказал Сергей Аксёнов.

Ранее заведения общепита на территории Крыма не имели права работать после 23:00. Добавим, что в последние дни суточное число выявляемых носителей коронавируса колеблется в пределах 240 человек.