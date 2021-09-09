Ульяновск, 9 сентября, 2021, 10:36 — ИА Регнум. В Ульяновской области завершено расследование и передано в суд уголовное дело по факту двойного убийства. Об этом сообщает следственное управление СКР по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Убийство

Перед судом предстанет 73-летний житель одного из посёлков Мелекесского района. Жертвами стали двое его соседей.

По данным следствия, преступление было совершено вечером 22 февраля 2021 года. Правоохранители установили, что фигурант уголовного дела несколько раз ударил ножом своего 60-летнего соседа по дому, который попытался спастись, позвонив соседке. В управлении отмечают, что женщина хотела оказать помощь пострадавшему, но нападавший ударил, а затем нанёс смертельные ножевые удары 28-летнему сыну, заступившемуся за мать.

Двое мужчин, получившие ножевые ранения, скончались.

Судебная психолого-психиатрическая экспертиза показала хроническое психическое расстройство у фигуранта уголовного дела.

Дело расследовалось по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух лиц»). Материалы ушли в суд для применения принудительных медицинских мер.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2021 года в Ульяновской области завершено расследование уголовного дело в отношении жителя Барыша, которого подозревают в покушении на убийство двух мужчин. Орудием преступления стала железная монтировка.

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