Кишинёв, , 10:35 — REGNUM В правительстве Молдавии работают над тем, чтобы запретить рекламу на российских телеканалах, которые ретранслируются в республике. Об этом сообщил премьер-министр Молдавии Игорь Гросу в эфире телеканала Jurnal TV.

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«Мы обязаны защитить местного производителя. У нас есть свои таланты, и тот маленький рынок рекламы, который есть в Молдове, следует отдать тем, кто производит свой контент», — сказал Гросу.

По его мнению, без запрета рекламы на российских каналах в Молдавии не получится создать условия для развития местного независимого телевидения.

Стоит отметить, в Молдавии в 2017 году был введён запрет на показ в республике информационных, информационно-аналитических, политических и военных передач из тех стран, где не ратифицировали Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении. Запрет коснулся российских телеканалов. Его отменили в декабре 2020 года.

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