Апастовский район, Татарстан, 9 сентября, 2021, 10:51 — ИА Регнум. Жительница Апастовского района Татарии обратилась в прокуратуру с жалобой на отказ в предоставлении ей госуслуги в виде назначения ежемесячной денежной выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет.

Захар Степанов ИА REGNUM Пособия на детей

По информации пресс-службы прокуратуры РТ, в конце апреля этого года мать десяти детей обратилась в отделение №9 республиканского центра материальной помощи в Апастовском районе с заявлением о назначении ежемесячной денежной выплаты на двоих детей в возрасте от трех до семи лет. В ведомстве ей неправомерно отказали.

В адрес руководителя регионального центра материальной помощи прокуратура внесла представление об устранении нарушений и привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности, было возбуждено административное дело по ч. 1.1 ст. 5.63 КоАП РФ («Нарушение порядка предоставления государственной услуги»). Заведующую центром оштрафовали на 3 тыс. рублей. Многодетной матери назначена ежемесячная денежная выплата на детей в возрасте от трех до семи лет с момента ее первоначального обращения в центр материальной помощи.

Постановление суда пока не вступило в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, правила предоставления социальных выплат на детей от трёх до семи лет, а также вставшим на учёт в ранние сроки беременным женщинам и одиноким родителям в России скорректируют.

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