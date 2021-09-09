Москва, 9 сентября, 2021, 10:33 — ИА Регнум. После падения 7 сентября рубль несколько отыграл потерянные позиции за торговую сессию 8 сентября. На момент закрытия рынка российская валюта торговалась по 73,29 единицы за доллар и по 86,36 — за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

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«В течение торгового дня рубль опускался ниже значений 7 сентября, тестируя отметки в 73,50 единицы за доллар и 87 — за евро.

Утро 8 сентября было ознаменовано рекордной инфляцией в Германии — 3,9% в августе, а промышленная инфляция достигла рекордных значений для еврозоны — 12,2%.

Это событие обвалило госдолг Германии и спровоцировало слухи о том, что ЕЦБ свернет программу выкупа активов уже сегодня и будет рассматривать вопрос поднятия ключевой ставки.

Этот комплекс факторов негативно повлиял на рубль в начале торгов, но затем российская валюта на фоне удорожания нефти постепенно выровняла свои позиции.

Сегодня, 9 сентября, в фокусе инвесторов будут данные по безработице в США и заседание ЕЦБ. Позитивные данные по рынку труда США могут стать одним из триггеров сворачивания QE, а заседание ЕЦБ даст понимание дальнейшей политики европейского регулятора на ближайшее время.

Предполагаемый коридор движения рубля на сегодня — 73−74 рубля за доллар и 86,20−87,10 рубля за евро», — считает эксперт.

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