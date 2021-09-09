Петрозаводск, 9 сентября, 2021, 10:35 — ИА Регнум. В Республике Карелия, после небольшого спада, вновь отмечается рост числа новых зараженных коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки в регионе подтверждено 136 новых случаев, сообщили 9 сентября в республиканском оперштабе. Это на девять больше, чем было зарегистрировано сутками ранее.

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Среди новых зараженных не было ни одного привитого от COVID-19. Состояние трех заболевших врачи оценивают как тяжелое, одного — крайне тяжёлое, он подключен к ИВЛ.

В стационарах Карелии сейчас находятся 596 человек, это на восемь человек больше, чем в предыдущие сутки. Тяжелых пациентов среди них — 38, крайне тяжелых — восемь. Доля свободных инфекционных коек с ростом госпитализаций снижается и в настоящий момент составляет 12,3%.

Всего за время пандемии в республике выявлено 62 359 инфицированных, в том числе 6386 детей. Выздоровели 59 113 человека, в том числе 6070 детей. Скончались от ковида 805 человек, в том числе четыре пациента умерли за минувшие сутки. Летальность болезни в регионе составляет 1,29% (по России — 2,67%).