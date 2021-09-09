Москва, 9 сентября, 2021, 10:47 — ИА Регнум. Антибиотиков, даже в следовых количествах, нет ни в одном образце ультрапастеризованного молока, участвовавшем в исследовании Роскачества. Всего эксперты проверили молоко 30 торговых марок, сообщает 9 сентября пресс-служба организации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Молоко

«Не выявлены нарушения по количеству антибиотиков. Более того, мы не обнаружили даже следов антибиотиков», — подчеркнули в Роскачестве.

Эксперты отметили, что такое молоко не содержит патогенных микроорганизмов, то есть является полностью безопасным. При этом краткосрочная высокотемпературная обработка не лишает молоко основных полезных свойств.

Среди изученных товаров более половины соответствуют требованиям опережающего стандарта Роскачества. Это молоко «Авида», «Амка», «Белый город», «Веселый молочник», «Вкуснотеево», «Домик в деревне», «Залесский фермер», «Красная цена», «М», «Моя цена», «Му-у», «Простоквашино», «Северная долина», «С нашей фермы», Globus, Parmalat, Valio.

Вместе с тем в четырёх случаях у молока выявлен кормовой запах и привкус, а в десяти случаях — несоответствия по маркировке. В молоке марок «Тяжин» и «Фрау Му» показатель сухого молочного остатка (СОМО) оказался ниже установленных нормативов. Молоко «Тяжин» не дотянуло до нормы по плотности, группа его чистоты не соответствовала первой.

Всего исследования проводились по 63 показателям качества и безопасности. В организации «Союзмолоко» заключили, что за последние годы на полках магазинов стало меньше продукции недобросовестных производителей.

Читайте также: Эксперты Роскачества нашли кишечную палочку в кефире