Москва, 9 сентября, 2021, 10:33 — ИА Регнум. Стоимость российских легковых машин выросла за неделю на 2,8%. Об этом говорится в отчёте Росстата.

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Согласно данным Росстата о динамике индекса потребительских цен, с начала 2021 года по 6 сентября цены на отечественные автомобили выросли на 12,5%.

На этом фоне цены на легковые автомобили иностранных марок выросли за неделю всего на 0,5%. С начала года рост составил 10,1%.

За первые шесть месяцев текущего года легковые автомобили на российском авторынке стали дороже на 7%. При этом средняя стоимость российского авто выросла на 7,1%, а иномарки — на 7,2%.

Напомним, согласно прогнозу Российской ассоциации автомобильных дилеров (РОАД), с начала осени до конца 2021 года цены на автомобили в России вырастут не менее чем на 5%.

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