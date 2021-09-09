Ташкент, 9 сентября, 2021, 10:46 — ИА Регнум. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил, что строительство новых объектов в столице страны Ташкенте будет значительно сокращено, сообщает 9 сентября корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Ташкент

По его словам, столица будет развиваться в районе долины реки Чирчик.

«Мы выделяем там (в долине реки) 500 га земли и будем строить там. Вы должны понять правильно, инфраструктура Ташкента не выдерживает нагрузки: канализация, теплоснабжение, водоснабжение и др. Мы построим в новом месте новую инфраструктуру. Все это будет служить десятилетия», — сказал Мирзиёев на съезде Либерально-демократической партии Узбекистана (УзЛиДеП).

Как сообщало ИА REGNUM, Либерально-демократическая партия Узбекистана в ходе открывшегося 9 сентября съезда выдвинула кандидатом в президенты республики действующего лидера страны Шавката Мирзиёева.

Читайте также: Мирзиёев объявил о снижении ставки НДС в Узбекистане