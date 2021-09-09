Абакан, 9 сентября, 2021, 10:30 — ИА Регнум. Сотрудники МЧС России по Хакасии скорбят о внезапной гибели своего командира — министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгения Зиничева. Об этом ИА REGNUM сообщили 9 сентября в пресс-службе республиканского главка ведомства.

Mchs.gov.ru Евгений Зиничев

Следите за развитием событий в трансляции: «Глава МЧС трагически погиб на учениях в Арктике — все новости»

В память о погибшем Зиничеве в Хакасии организовали мемориал. Все желающие могут выразить свои соболезнования, придя в Абакане к фасаду третьей пожарно-спасательной части у памятного мемориала (ул. Крылова, 133).

«Светлая память о Евгении Николаевиче навсегда сохранится в наших сердцах», — подытожили в республиканском главке.

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Как сообщало ИА REGNUM, глава МЧС России Евгений Зиничев трагически погиб 8 сентября в Норильске Красноярского края при исполнении служебного долга. Он находился в регионе на межведомственных учениях по защите Арктической зоны от ЧС.

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