Москва, 9 сентября, 2021, 10:30 — ИА Регнум. Принятие законодательства о самозанятых в РФ стало губительной историей для beauty-индустрии. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, 9 сентября в рамках IV Столыпин-форума «Постковидный синдром — экономика по-другому» заявила общественный уполномоченный по beauty-индустрии, вице-президент Ассоциации предпринимателей индустрии красоты Нина Литвинова.

Инна Теймуразова ИА REGNUM Женщины в салоне красоты

«Приняли закон о самозанятых. Хорошо ли это? Да, хорошо. Это новое? Да, новое. Позволяет это вывести часть людей из «тени» в легальное поле и получать налоги? Да, позволяет. Цель хорошая. А дальше вопрос в деталях, — посетовала Литвинова. — Как сделали? Для beauty это губительная история. Что происходит? Закрываются ИП. Они переходят в самозанятые. Уходит персонал — тоже в самозанятые. Требования разные. Налоговая нагрузка разная. Никаких требований к самозанятым и излишние требования к предпринимателям. К чему это ведет? Давайте несколько простых цифр. Занятость в Москве в бьюти-индустрии с 2020 года по сравнению с 2019 годом сократилась на 26 тысяч 600 человек. Это данные ФНС. Самозанятые подросли. Их было 3 тыс. 100, а стало 9 тыс. 300. И это то, что показывает тренд в нашей индустрии. А между прочим, beauty — это 16 тыс. предприятий в Москве и 180 тыс. в России. Достаточно большие обороты и потенциал. Нам нужны специальные налоговые режимы».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее в рамках форума было сказано о том, что в РФ не все в порядке с согласованностью коронавирусных ограничений для бизнеса.