Югра, 27 октября, 2005, 12:26 — ИА Регнум. На 27 октября 2005 года в Югре на военную службу призваны свыше 1200 молодых людей - 74% от плана. В целом до Нового года ряды Вооруженных сил пополнят 1700 новобранцев. Как рассказал главный специалист по информационной работе Григорий Сайфутдинов, призывная кампания проходит без срывов, молодежь с пониманием относится к необходимости исполнения воинского долга. 75% прошедших медобследование призывников признаны годными, двое подали заявления на прохождение альтернативной службы, сообщило "Уралинформбюро". На сегодня выявлено 18 уклонистов. Первая партия призывников будет отправлена в спецназовские части 10 ноября.