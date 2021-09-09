Посёлок городского типа Эгвекинот, Чукотский АО, 9 сентября, 2021, 10:53 — ИА Регнум. На Чукотке прокуратура Иультинского района провела проверку готовности образовательных организаций к началу учебного года и выявила нарушения в одной из школ посёлка Эгвекинот, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 9 сентября в пресс-службе надзорного ведомства.

«Вся Чукотка. Эгвекинот»

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Установлено, что в июле 2021 года руководство школы заключило договор на капитальный ремонт внутренних систем отопления, который должен был быть завершен до 25 августа текущего года, однако запланированные работы не выполнены.

При заключении договора были не учтены разработанные министерством просвещения РФ рекомендации, в соответствии с которыми такие работы, в том числе проведение капитального ремонта, должны быть завершены до 20 августа.

В результате школа оказалась не вполне готовой к началу учебного года.

На время проведения ремонтных работ младшие и старшие классы распределили в другие образовательные организации посёлка, а 2−8 классы, а также 10-е обучаются дистанционно.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Приморья Олег Кожемяко неожиданно заехал с инспекцией на стройку школы в посёлок Волчанец Партизанского района. Кроме пьяного сторожа там никого не было.