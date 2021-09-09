Сеул, 9 сентября, 2021, 10:26 — ИА Регнум. Темпы роста экономики Южной Кореи в 2021 году составят 3,9%. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Корейского института экономических исследований (KERI).

Kenny J Lee Южная Корея

По сравнению с предыдущим прогнозом, показатель вырос на 0,1%.

Эксперты предполагают, что в текущем году экспорт товаров из страны увеличится на 9,6%, что поспособствует восстановлению экономики и привлечению инвестиций. Инвестиции в производственные мощности увеличатся на 9%, а частное потребление — на 2,8%. Инфляция составит 2%.

Эксперты отмечают, что повторное распространение коронавируса и медленные темпы вакцинации могут стать факторами риска на пути экономического роста страны.

Как сообщало ИА REGNUM, ЦБ Южной Кореи сохранил прогноз темпов роста отечественной экономики на 2021 год на уровне 4%.

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