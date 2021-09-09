Барнаул, 9 сентября, 2021, 10:25 — ИА Регнум. В Алтайском крае, где ещё накануне температура воздуха превышала +30 °C, 9 сентября резко похолодало, пошли дожди.

Светлана Шаповалова Алтайский край

По данным синоптиков, в ближайшие дни на территория региона окажется во власти арктического циклона с сильным, порывистым ветром и грозами. Днём будет облачно с прояснениями, воздух прогреется от +13 до +18°С.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Алтайском крае был передан штомовой прогноз из-за заморозков.

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