Москва, 9 сентября, 2021, 10:24 — ИА Регнум. Полноценная переработка мусора в России появится не ранее 2030 года, поскольку страна сильно отстала в этом направлении. Об этом в интервью РИА Новости заявил глава фонда «Сколково» Аркадий Дворкович.

Дарья Антонова ИА REGNUM Аркадий Дворкович

«Из-за того, что мы сильно отстали, этот процесс займет много лет — наверное, не менее десятилетия. К 2030 году вполне реалистично создать хорошую систему переработки и утилизации мусора. Но критически необходимый задел, я думаю, лет за пять можно сделать», — сказал Дворкович.

По его словам, для этого необходимо «просто не сидеть, сложа руки».

Дворкович также отметил, что для ряда видов отходов, возможно, не нужно заниматься раздельным сбором, поскольку «могут оказаться более выгодными технологии переработки, которые позволяют выделять соответствующие вещества именно в технологическом процессе, а не при разделении на стадии сбора».