Уфа, , 10:23 — REGNUM Предыдущие руководители Башкирии много сделали для республики. Об этом 8 сентября сообщил глава региона Радий Хабиров во время прямой линии.

Радий Хабиров Kremlin.ru

Хабиров отметил, что не часто общается с Муртазой Губайдулловичем Рахимовым и пожелал ему здоровья.

«Когда Муртаза Губайдуллович мне звонит, то всегда спрашивает: «Держишься?». Я отвечаю: «Держусь». «Ну, держись», говорит», — сообщил глава региона, отметив, что у него сложилась долгая история отношений с Рахимовым, которая пережила и непростые времена.

«Человек очень много сделал для Башкортостана», — сообщил Хабиров.

Глава Башкирии также сообщил, что с большим удовольствием общается и с Рустэмом Закиевичем Хамитовым.

Он напомнил, что Хамитов оставил ему список дел, на которые необходимо обратить особое внимание.

«Это хорошие заметки, по некоторым из них мы идём. Считаю, что Рустэм Закиевич сделал много важного для Башкортостана, и отношусь к нему с огромным уважением. Недавно у него был день рождения, я его поздравил», — сообщил Хабиров.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что глава БашкирииРадий Хабировне исключил, что регион может возглавить женщина.