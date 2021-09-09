Петрозаводск, 9 сентября, 2021, 10:27 — ИА Регнум. В Карелии подсчитали процент взрослого населения региона, которое привилось от COVID-19. Наибольшее число вакцинированных оказалось среди людей пенсионного и предпенсионного возрастов. Об этом 9 сентября сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

Mzur.ru Вакцина от коронавируса

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По его словам, наибольший процент вакцинированных в своей возрастной группе у граждан старше 60 лет — 45%, второе и третье место занимают в данном списке люди в возрасте от 50 до 59 лет — 43,7% и от 40 до 49 лет — 42,0%. В категории взрослых жителей региона от 30 до 39 лет привито 34,7%, а среди молодежи от 18 до 29 лет — всего 26,8% от общего числа проживающей в Карелии молодежи этого возраста.

«Вывод очевиден: молодые люди наиболее легкомысленно относятся к вакцинации. При этом ковид «молодеет», и мы в последние недели стали регистрировать случаи тяжелого течения заболевания у молодых людей», — подчеркнул Охлопков.

На данный момент, по утверждению регионального министра, вакцины в медицинских организациях региона предостаточно. Привиться можно как двухкомпонентным «Спутником V», так и однокомпонентным «Спутником Лайт».

Всего в Карелии привиты против коронавируса почти 195 тыс. человек, более 3,6 тыс. человек вакцинировались повторно. В ближайшие недели в республику поступит еще более 42 тыс. доз антиковидной вакцины.