Калгари, Канада, 9 сентября, 2021, 10:18 — ИА Регнум. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Калгари Флэймз» подписал контракт с российским вратарём Даниилом Чечелевым. Об этом 9 сентября сообщается на сайте клуба.

Santeri Viinamäki Хоккей

Отмечается, что 20-летний хоккеист будет выступать в Американской хоккейной лиге (АХЛ) и за «Стоктон Хит», который является фарм-клубом «Калгари».

В сезоне 2020/21 Чечелев провёл 17 матчей в регулярном чемпионате Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) в составе «Рязани», а также 19 игр в Молодёжной хоккейной лиге (МХЛ) за «Русских Витязей».