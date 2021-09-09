Ханты-Мансийск, 9 сентября, 2021, 10:17 — ИА Регнум. В Югре «Газпром» начал строительство газопровода-отвода к Нефтеюганску. В торжественной церемонии старта принял участие министр энергетики Российской Федерации Николай Шульгинов, сообщает региональный департамент общественных и внешних связей.

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Запуск строительства объекта — начало масштабной газификации Ханты-Мансийского автономного округа. На данный объект полностью разработана проектно-сметная документация, получено положительное заключение государственной экспертизы.

Общая протяженность газопровода составит 47,3 километра. Основными потребителями газа, подаваемого по данному газопроводу, станут жители Нефтеюганска, Пыть-Яха, поселка Каркатеевы.