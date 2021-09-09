Воронеж, 9 сентября, 2021, 10:16 — ИА Регнум. Бывшая заместитель руководителя департамента труда и занятости Воронежской области Елена Маслова намерена обжаловать приговор Коминтерновского районного суда, который ранее назначил ей наказание по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

«Приговор будет обжалован в апелляционном порядке в Воронежском областном суде. По сути жалобы готовы говорить после изучения протокола судебного заседания, который надеемся получить завтра», — приводит «Время Воронежа» слова адвоката Николая Алимкина.

Ранее Коминтерновский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении Масловой, назначив ей наказание в виде полутора лет лишения свободы с испытательным сроком два года.

Как сообщало ИА REGNUM, следствие обвиняло чиновницу в том, что она способствовала принятию положительных решений на заседаниях комиссии по рассмотрению информации о потенциальных участниках Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом в отношении иностранных граждан. В результате в программу вошли иностранные граждане, которые не имели право на участие в программе. Сама Маслова своей вины не признавала. Также она пыталась оспорить в суде увольнение с поста заместителя руководителя департамента труда и занятости Воронежской области в 2019 году, однако ей было отказано.