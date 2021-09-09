Рязань, 9 сентября, 2021, 10:18 — ИА Регнум. Новую технику для вывоза мусора приобрел региональный оператор по обращению с ТКО в Рязанской области, сообщает пресс-служба правительства региона.

Www.ryazangov.ru Новые мусоровозы

По словам директора компании «Эко-Пронск» Валерия Матюхина, в 95% случаев обращения граждан были связаны с вывозом отходов, которые по закону регоператор не обязан вывозить, — крупногабаритного, строительного мусора и т.п. Теперь по предложению губернатора Николая Любимова «Эко-Пронск» взял на себя обязательство по вывозу всех видов отходов у граждан. Закуплены ломовозы, краны-манипуляторы, малогабаритная техника.

В целом, за 22 месяца работы регоператора совместно с подрядчиками приобретено более 60 единиц новой техники на сумму около 340 млн рублей.