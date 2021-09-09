Тбилиси, 9 сентября, 2021, 10:16 — ИА Регнум. В горах Грузии на вершине Ушба в крае Самегрело-Верхняя Сванетия спасатели обнаружили тела двоих погибших альпинистов. Об этом 9 сентября сообщает пресс-служба Службы управления чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.

Nimuel23 Гора Ушба

«В ходе поисковой операции обнаружили на вершине Ушба тела двух человек. Останки доставлены в Местию, проводятся соответствующие процедуры», — говорится в сообщении.

Спасатели проводили поиски отца и сына, приехавших из Молдавии. Они отправились покорять вершину Ушба и перестали выходить на связь. Последний раз они общались с родными 28 августа. О пропаже альпинистов заявили 6 сентября.

Стоит отметить, что название Ушба со сванского языка переводится как «Гора, приносящая несчастье». Высота вершины 4,7 км.