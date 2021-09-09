Новосибирск, 9 сентября, 2021, 10:16 — ИА Регнум. В Новосибирской области в ходе выездов мобильных бригад медиков прививки от коронавируса сделали порядка 10 тысяч сотрудников предприятий и организаций. Об этом сообщает региональное правительство.

Mos.ru Вакцинация от коронавируса

Один из таких выездов состоялся сегодня, 9 сентября, — вакцинацию прошли работники Завода строительных материалов № 7. По словам начальника отдела мониторинга потребительского рынка регионального минпромторга Юрия Воробьева, это уже третий выезд на предприятие для вакцинации сотрудников.

«Руководство завода, в свою очередь, ответственное отношение работников к вакцинации поощряет дополнительным выходным днем и премиями», — уточнили в правительстве области.

Руководитель департамента управления персоналом завода Сергей Кротов отметил, что из 301 работника вакцинацию уже прошли 138 человек, помимо тех, кто пришёл делать прививки сегодня.