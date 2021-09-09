Москва, 9 сентября, 2021, 10:13 — ИА Регнум. В России малому и среднему бизнесу в настоящее время объективно тяжело, и ситуация усугубляется отсутствием единого пакетного решения по ограничениям, которые введены в связи с пандемией. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, заявил 9 сентября вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Сергей Миронов в рамках IV Столыпин-форума «Постковидный синдром — экономика по-другому».

Малый бизнес

«В России сектор МСП всегда отставал от ключевых экономик, — сказал Миронов. — А сейчас еще и пандемия. Во всем мире этот сектор просел. Малому и среднему бизнесу объективно тяжело. Очень часто ограничения вообще не связаны со здравым смыслом. Есть федеральные рекомендации, и есть региональные. Нет единого пакетного решения по ограничениям. И поэтому бизнес страдает».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 9 сентября проходит IV Столыпин-форум «Постковидный синдром — экономика по-другому».