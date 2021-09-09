Уфа, 9 сентября 2021, 10:14 — REGNUM Глава Башкирии Радий Хабиров не исключил, что республику может возглавить женщина. Об этом он сообщил 8 сентября во время прямой линии, отвечая на вопрос о возможном приемнике.

Глава Башкирии Радий Хабиров провёл внеочередное заседание оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории региона
Глава Башкирии Радий Хабиров провёл внеочередное заседание оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории региона
Glavarb.ru

Хабиров подчеркнул, что данный вопрос будут решать жители Башкирии и президент РФ. Он напомнил, что двумя районами республики сейчас руководят две «очень боевитые» женщины.

«Вообще сейчас в республике растёт целая плеяда хороших руководителей, поэтому проблем с возможным назначением не будет», — отметил Хабиров.

Сообщается, что 8 сентября исполнилось два года с момента избрания Радия Хабирова главой Башкирии.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии намерены изменить процедуру назначения замов премьер-министра.