Уфа, 9 сентября, 2021, 10:14 — ИА Регнум. Глава Башкирии Радий Хабиров не исключил, что республику может возглавить женщина. Об этом он сообщил 8 сентября во время прямой линии, отвечая на вопрос о возможном приемнике.

Glavarb.ru Глава Башкирии Радий Хабиров провёл внеочередное заседание оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории региона

Хабиров подчеркнул, что данный вопрос будут решать жители Башкирии и президент РФ. Он напомнил, что двумя районами республики сейчас руководят две «очень боевитые» женщины.

«Вообще сейчас в республике растёт целая плеяда хороших руководителей, поэтому проблем с возможным назначением не будет», — отметил Хабиров.

Сообщается, что 8 сентября исполнилось два года с момента избрания Радия Хабирова главой Башкирии.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии намерены изменить процедуру назначения замов премьер-министра.