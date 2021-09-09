Москва, 9 сентября, 2021, 10:09 — ИА Регнум. В Москве в 2021 году планируется ввести в эксплуатацию 15 поликлиник по программе «Московский стандарт плюс»,. Новая система навигации позволит пациентам легко находить нужный кабинет врача, сообщили в Стройкомплексе.

Mos.ru Поликлиника в Москве

В поликлиниках в соответствии с новым стандартом появятся зоны комфортного ожидания с кондиционерами, телевизорами, мягкими диванами. Для пациентов с симптомами инфекционных заболеваний оборудуют отдельный вход через фильтр-бокс

Для медицинского персонала поликлиник оборудуют комнаты отдыха. Кабинеты врачей оснастят эргономичной мебелью. Кроме того, в Москве сейчас идет строительство четырех комплексов скорой помощи.

Как сообщало ИА REGNUM, до конца 2022 года в Москве построят более 70 объектов здравоохранения.

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