Сеул, 9 сентября, 2021, 10:13 — ИА Регнум. В сети обнародован тизер, в котором показаны электрические модели Hyundai Ioniq, включая большой внедорожник Ioniq 7. Изображение с моделью распространил портал Carsweek.

Carsweek Hyundai Ioniq 7

На глобальном авторынке Ioniq 7 ожидается в 2024 году после выхода хетчбэка Ioniq 5 и седана Ioniq 6.

Внешне Ioniq 7 выделяется аэродинамическим силуэтом, светодиодной полосой спереди под крышкой капота и светодиодными вертикальными фонарями по бокам бампера. Также бросаются в глаза квадратные колёсные арки. В основу всех электрокаров из линейки Ioniq ляжет платформа E-GMP.

В качестве силового агрегата у Ioniq 7 будет система из двух электромоторов суммарной производительностью 308 л. с. Она запитывается от аккумулятора SK Innovation ёмкостью 100 кВт-ч. Дальность хода автомобиля — 483 км.

Напомним, в 2022 году компания Hyundai намерена вывести на российский рынок электрокар Ioniq 5. Российским покупателям будут предложены версии модели с задним и полным приводом. Дальность хода модели составляет 480 км.

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