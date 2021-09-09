Денвер, США, 9 сентября, 2021, 10:08 — ИА Регнум. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо Эвеланш» подписал пробный контракт с российским нападающим Артёмом Анисимовым. Об этом 9 сентября сообщает CapFriendly.

Herman Von Petri Артём Анисимов

Отмечается, что соглашение с 33-летним форвардом рассчитано на время проведения тренировочного лагеря команды, после чего будет принято решение о возможном заключении полноценного контракта.

В регулярном чемпионате сезона 2020/21 Анисимов сыграл 19 матчей за «Оттаву Сенаторз», в которых забил два гола и отдал семь результативных передач. Также он ранее выступал за «Нью-Йорк Рейнджерс», «Коламбус Блю Джекетс» и «Чикаго Блэкхоукс».