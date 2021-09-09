Москва, 9 сентября, 2021, 10:08 — ИА Регнум. Следователи задержали создателя группы в даркнете, которая занималась организацией заказных убийств. Об этом ТАСС заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Dipsphotography Даркнет

«Подозреваемый задержан. Решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — сказала Петренко.

По её словам, задержанный, помимо указанного случая, будет проверяться на причастность к совершению иных подобных преступлений.