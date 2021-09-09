Екатеринбург, 9 сентября, 2021, 10:21 — ИА Регнум. Заместитель главы Тавды (Свердловская область) Людмила Склярова умерла на 65-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии уральского города.

Личная страница Виктора Лачимова в соцсети «ВКонтакте» (https://vk.com/victorlachimov) Людмила Склярова

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Склярова курировала в Тавде вопросы социальной политики. На должность вице-мэра руководительница была назначена в 2017 году.

«К сожалению, Людмила Георгиевна не успела по разным медицинским отводам поставить прививку от коронавируса», — сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» бывший глава Тавды, советник губернатора Свердловской области Виктор Лачимов.

По словам Лачимова, Склярова заразилась коронавирусом за некоторое время до своей смерти.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге скончалась депутат городской думы Галина Арбузова. У неё был COVID-19.