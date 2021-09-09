Пенза, 9 сентября, 2021, 10:52 — ИА Регнум. В Пензе 9 сентября по маршруту №7 вышли четыре троллейбуса, где принимают к оплате бесконтактные банковские карты. Первый электротранспорт с подобной системой оплаты вышел накануне, сообщает мэрия.

http://www.adm44.ru Оплата проезда в общественном транспорте

Для удобства пассажиров о возможности оплаты проезда с помощью карт рядом с дверями троллейбусов размещены информационные наклейки. Перевозчик планирует в течение нескольких дней запустить безналичную оплату проезда на всех 23-х троллейбусах маршрута №7. В течение двух следующих недель задействуют весь электротранспорт, всего 52 единицы.

ИА REGNUM напоминает, в Пензе на остановках повесили расписание движения общественного транспорта с QR-кодами, после сканирования которых можно увидеть, когда подъедет нужный транспорт.

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