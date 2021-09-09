Симферополь, 9 сентября, 2021, 10:05 — ИА Регнум. День памяти воинов, павших в Крымской войне 1853−1856 годов, является очень важной датой для России — эта война фактически стала первой в истории человечества мировой войной. Об этом 9 сентября написал в соцсетях глава Крыма Сергей Аксёнов.

Ильшат Мухаметьянов ИА REGNUM Крымская война

«Крымская война фактически была первой в истории человечества мировой войной. Героическая оборона Севастополя является примером мужества, стойкости и воинской доблести на все времена», — подчеркнул глава Крыма.

Аксёнов напомнил, что в Крыму эта дата отмечается с 1996 года, она была установлена Верховным Советом республики по инициативе Русской общины Крыма.

«Сохранение исторической памяти — вопрос национальной безопасности. Потому что народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего. Мы — знаем и помним», — написал Аксёнов.

Крымская война 1853 — 1856 годов велась между Россией и коалицией, в которую вошли Великобритания, Франция, Сардиния, Османская империя. Именно в Крыму велись наиболее ожесточенные боевые действия.