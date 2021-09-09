Джакарта, 9 сентября, 2021, 10:04 — ИА Регнум. Плохая погода, дождь, сопровождающийся сильным ветром и высокими волнами, стали препятствием для спасателей, которые ведут поиски 25 моряков, пропавших без вести в регионе Малуку, сообщает CNN Indonesia.

Цитата из к/ф «Пираты XX Века». Реж. Борис Дуров. 1979. СССР Пожар на корабле

Поиски пропавших без вести не проводились из-за погодных условий. В месте происшествия произошли волны высотой до 6 метров.

Судно KM Hentri загорелось в море вблизи Малуку 9 сентября. Судно с 32 моряками на борту отплыло из Джакарты в Папуа, а затем столкнулось с плохой погодой в водах Малуку.

Около 30 моряков были вынуждены прыгнуть в море, чтобы спастись. Пятеро человек были найдены в целости и сохранности на рыбацкой лодке. Два человека погибли.