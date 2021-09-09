Партизанский район, Приморский край, 9 сентября, 2021, 10:10 — ИА Регнум. Губернатор Приморья Олег Кожемяко неожиданно заехал с инспекцией на стройку школы в посёлок Волчанец Партизанского района. Увиденное он снял на камеру телефона.

Цитата из к/ф «Свадьба в Малиновке». реж. Андрей Тутышкин. 1967. СССР «Пан атаман, кони стоят пьяные, хлопцы запряженные!»

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«Не ждали. Решил заехать без предупреждения, проверить, как идут работы на объекте, где подрядчик затягивает сроки сдачи. В 18:30 на стройке никого, кроме сторожа. Мы неоднократно предупреждали строительную компанию, требовали усилить темпы работ, но результата, как видите, нет. Будем расставаться с такими подрядчиками», — написал Кожемяко в своём телеграм-канале.

В прикрепленном видео — пьяный сторож пытается открыть ворота. Падает и долго возится с замками. На стройке тишина, никого нет, хотя сторож уверял, что все работают.

«Кроме вусмерть пьяного сторожа вообще ни одной души», — прокомментировал Олег Кожемяко.

«Ну это кринж, конечно, с этим несчастным среднестатистическим сторожем», — написал «Дерзкий Владивосток».

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Приморья 12 июля 2021 года поручил уволить начальника отдела архитектуры и градостроительства администрации Партизанского района за срыв сроков строительства сельской школы в Новолитовске.