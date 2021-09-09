Челябинск, 9 сентября, 2021, 10:04 — ИА Регнум. В Челябинской области за сутки обнаружили ещё 367 заразившихся коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии на Южном Урале выявили уже 89 791 заразившегося. Выздоровели 77 130 пациентов.

Больных COVID-19 в регионе насчитывается уже 8421 человек. Скончались от COVID-19 ещё 20 пациентов.