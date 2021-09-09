Санкт-Петербург, 9 сентября, 2021, 10:08 — ИА Регнум. Иномарка «сжалась в комок» после лобового столкновения с грузовиком в Ленинградской области. Водитель легкового автомобиля погиб на месте. Об этой дорожной аварии 9 сентября сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

ДТП произошло 8 сентября около 16:00 мск. В полицию поступило сообщение о том, что на автодороге «Ушково-Гравийное» 57-летний водитель, управляя автомобилем Datsun, не справился с управлением и совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении грузовым автомобилем МАN под управлением 42-летнего мужчины.

«В результате ДТП водитель легкового автомобиля от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия. По факту произошедшего проводится проверка», — говорится в сообщении.

Как уточняют очевидцы, после столкновения обе машины отбросило на обочины, удар был такой силы, что иномарка сжалась в комок.